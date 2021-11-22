80% клиентов частных судебных исполнителей в Украине – коллекторы и микрофинансовые организации

80% их клиентов – микрофинансовые организации и коллекторы.

“Простые граждане и бизнес не спешат пользоваться услугами частных исполнителей – на их долю приходится всего 2% и 7% исполнительных производств соответственно”, – уточнили в посте.

Эффективность работы частных исполнителей можно оценить по количеству открытых и закрытых производств. Среди производств, открытых в прошлом году, уже закрыто 34%, среди открытых в 2021-м – 9%.

Частные исполнители в Украине появились в 2017 году.

“Задача этого института – сократить срок взимания долгов. Сейчас в Украине возвращают девять центов с $1, это в д10 раз меньше, чем в Европе и Центральной Азии”, – заявили эксперты.

Контекст:

За восемь месяцев 2021 года в Украине налоговый долг физических лиц – предпринимателей вырос на 451 млн грн и составил 7,2 млрд грн, из них 2,4 млрд грн – на национальном уровне и 4,8 млрд грн – на местном.

С начала 2021 года в Украине на 60% выросла сумма долга в Едином реестре должников: с 4,2 млн грн в январе – до 6,8 млн грн в октябре.

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