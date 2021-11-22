 

80% клиентов частных судебных исполнителей в Украине – коллекторы и микрофинансовые организации

22.11.2021, 10:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

80% их клиентов – микрофинансовые организации и коллекторы.

“Простые граждане и бизнес не спешат пользоваться услугами частных исполнителей – на их долю приходится всего 2% и 7% исполнительных производств соответственно”, – уточнили в посте.

Эффективность работы частных исполнителей можно оценить по количеству открытых и закрытых производств. Среди производств, открытых в прошлом году, уже закрыто 34%, среди открытых в 2021-м – 9%.

Частные исполнители в Украине появились в 2017 году. 

“Задача этого института – сократить срок взимания долгов. Сейчас в Украине возвращают девять центов с $1, это в д10 раз меньше, чем в Европе и Центральной Азии”, – заявили эксперты.

Контекст:

За восемь месяцев 2021 года в Украине налоговый долг физических лиц – предпринимателей вырос на 451 млн грн и составил 7,2 млрд грн, из них 2,4 млрд грн – на национальном уровне и 4,8 млрд грн – на местном.

С начала 2021 года в Украине на 60% выросла сумма долга в Едином реестре должников: с 4,2 млн грн в январе – до 6,8 млн грн в октябре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / “Я люблю!” 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз

12.09 / Союз архитекторов объявил конкурс концепций «ре-использования» мавзолея Ленина

14.07 / Специалисты рассказали о функциях, которые мозг выполняет во время сна

27.10 / Рособоронэкспорт решил показать 300 образцов оружия на выставке в Перу

07.10 / Тихановская попросила ЕС поддержать суверенитет Белоруссии

01.06 / “Какая нежность”. Павлик записал “Татову колискову”. Видео

22.03 / “Смешивал неустановленные химвещества”. В Киеве произошел взрыв, есть раненый

27.11 / Британцы после запуска «Циркона» усомнились, что войну с Россией можно выиграть

22.09 / Джонсон назвал Байдена «живым божеством» железных дорог США

06.12 / Королева Великобритании Елизавета II и ее муж готовятся сделать прививку от коронавируса – Daily Mail

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика