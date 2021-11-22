Гипертония удваивает риск появления эпилепсии у пожилых людей



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Эпилепсия проявляется не только в детстве, медицинская практика показывает, что почти у трети пациентов заболевание наблюдается в пожилом возрасте. При этом по распространенности среди возрастных пациентов она занимает третье место после инсультов и болезней, связанных с деменцией.

Сами учёные уточняют, что пока нет данных о том, как именно гипертония связана с развитием эпилепсии в пожилом возрасте. Однако они наблюдают корреляцию и рекомендуют пациентам с высоким давлением обратить внимание на риски.

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По словам соавтора исследования, доктора Марии Стефаниду, с повышенным артериальным давлением будет сталкиваться все больше людей во всем мире. Снизить риск развития эпилепсии у пожилых можно, если лечить гипертонию.

Обычно эпилепсию, проявляющуюся у пожилых, связывают с церебральноваскулярными заболеваниями, например, с инсультом. Однако нынешнее исследование показало, что именно гипертония — основной фактор риска развития эпилепсии, даже с учётом перенесенного кровоизлияния в мозг.

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