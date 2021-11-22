 

Гипертония удваивает риск появления эпилепсии у пожилых людей

22.11.2021, 10:28, Разное
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Эпилепсия проявляется не только в детстве, медицинская практика показывает, что почти у трети пациентов заболевание наблюдается в пожилом возрасте. При этом по распространенности среди возрастных пациентов она занимает третье место после инсультов и болезней, связанных с деменцией. 

Сами учёные уточняют, что пока нет данных о том, как именно гипертония связана с развитием эпилепсии в пожилом возрасте. Однако они наблюдают корреляцию и рекомендуют пациентам с высоким давлением обратить внимание на риски. 

Народные средства для нормализации давления 

Чеснок, рыбий жир, черный шоколад и другие доступные средства помочь себе, если под рукой нет лекарств. 

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По словам соавтора исследования, доктора Марии Стефаниду, с повышенным артериальным давлением будет сталкиваться все больше людей во всем мире. Снизить риск развития эпилепсии у пожилых можно, если лечить гипертонию. 

Обычно эпилепсию, проявляющуюся у пожилых, связывают с церебральноваскулярными заболеваниями, например, с инсультом. Однако нынешнее исследование показало, что именно гипертония — основной фактор риска развития эпилепсии, даже с учётом перенесенного кровоизлияния в мозг. 

“Ты из этих, психованных и дерганых”

Четыре истории о том, как живут с эпилепсией в России. 

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