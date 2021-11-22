Российские школьники установили рекорд на олимпиаде по астрономии и астрофизике

Российские школьники установили абсолютный рекорд на 14-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая проходила в Колумбии в дистанционном формате, сообщили в Минпросвещения.

«По результатам Олимпиады командой РФ был установлен своеобразный рекорд: суммарно было завоевано восемь золотых медалей и две серебряных, что обеспечило ей неофициальное первое место среди команд-участниц», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что абсолютным победителем стал Максим Пермяков из Республиканского лицея для одаренных детей Республики Мордовия.

Обладателями золотых медалей основной команды стали Илья Беспятый, Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров, серебряным призером же стал Андрей Ажакин. Золото гостевой команды завоевали Екатерина Бобкова, Алексей Живин, Виктория Красоткина и Максим Пермяков, серебро – Максим Раменский.

14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 2021) проходила с 14 по 21 ноября 2021 года в г. Богота (Колумбия) в дистанционном формате. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды (каждая страна могла привезти две команды – основную и гостевую).

Ранее старшеклассник лицея-интерната города Бийск Алтайского края Иван Касьянов стал абсолютным победителем Международной олимпиады по физике. Команда российских школьников на 13-й олимпиаде Romanian Master of Mathematics 2021, которая завершилась в Румынской столице Бухарест, завоевала четыре медали – две золотых и две серебряных.