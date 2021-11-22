 

Цены на красную икру побили исторический максимум

22.11.2021, 10:24, Новости дня
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Специалисты Росстата зафиксировали исторический максимум цены на красную икру в России: с октября килограмм стоит более 5 тыс. рублей.

По данным РБК, впервые с 2000 года цена за килограмм икры преодолела отметку в пять тысяч рублей. В самом начале наблюдений средняя стоимость килограмма деликатеса составляла 675,2 рубля. За 20 лет цена икры выросла в 7,4 раза.

Также специалисты отметили подорожание красной рыбы. В октябре 2020 года за килограмм в среднем просили 726,9 рубля, в этом году стоимость рыбы выросла до 845,3 рубля. Годовой прирост составил 16%. В исследовании говорится, что цены выросли несмотря на увеличенную добычу лососевых.

В Росрыболовстве сообщили, что за девять месяцев 2021 года в стране заготовили в два раза больше красной икры, чем годом ранее. Поэтому есть все предпосылки для того, чтобы цены на продукт не повышались. Также в Росрыболовстве отметили, что в РФ снизились оптовые цены на горбушу, а на нерку и кету цены – выросли.

Ранее вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на два вида рыбы в российских магазинах заметно упадут весной следующего года: подешевеет мороженый минтай и горбуша. 



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