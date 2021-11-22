На видео засняли как собака играет с призраком другой собаки

38-летний австралиец Джейк ДеМарко был шокирован, просмотрев недавно видео с камеры наблюдения, установленной на заднем дворе его дома в Мельбурне.

На этом видео оказалось заснято, как его молодой черный пес по кличке Райдер играет с какой-то посторонней собакой.

При этом камера отлично изображала Райдера, а вот его партнера по играм сняла очень плохо, показывая лишь полуразмытый белесый силуэт.

Все выглядело так, словно эта странная собака была не обычной собакой, а чем-то вроде призрака.

Существо, с которым играл Райдер, определенно вело себя как собака, было четвероногим и по форме и размерам было примерно такое же, как и Райдер.

По словам ДеМарко, эта вторая собака не могла быть реальной, потому что его двор окружен высоким и крепким забором, через который не перепрыгнуть ни одной собаке.

Кроме того, ДеМарко заметил игры двух собак на экране камеры в реальном времени, а не в записи, то есть Райдер играл с загадочной собакой прямо в тот момент, когда ДеМарко посмотрел на экран.

Но когда ДеМарко тут же выскочил на задний двор, он нашел там лишь своего черного пса и никаких следов второй собаки. Он также не обнаружил эту собаку во дворе своего соседа.

ДеМарко не знает, как это объяснить. Он очень напуган увиденным и сравнивает кадры с фильмом ужасов “Кладбище домашних животных”.