Новый купеобразный кросовер FAW Bestune B70S официально представлен

Китайский бренд FAW объявил скором начале продаж купеобразного кроссовера под названием Bestune B70S.

Автомобиль станет третьим по счету транспортным средством, которое получило фирменный стиль. Известно, что кроссовер имеет крупную решетку радиатора, выдвижные дверные ручки, а также модернизированные фонари и головную оптику. Покупателям будут доступны модификации Bestune B70S с 1.5 и 2,0-литровыми бензиновыми моторами на 169 и 224 л.с. мощности соответственно.

На выбор предложены версии с роботизированной или механической трансмиссией. Вместе с тем все комплектации предполагают исключительно передний привод. Приобрести новую модель Bestune B70S станет возможным в первом квартале следующего года.