 

Гибридный кроссовер Geely KX11 получил запас хода в 1300 км

22.11.2021, 10:04, Новости дня
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Китайский бренд Geely официально объявил некоторые параметры нового гибридного кроссовера Geely KX11.

Автомобиль обладает 1,5-литровым бензиновым мотором и электрическим агрегатом, которые суммарно выдают 258 л.с. мощности. В числе особенностей нового паркетника указали уникальную коробку передач DHT Pro. Заявлено, что кроссовер будет продаваться на китайском рынке, а также в Европе, где применят иной силовой агрегат.

Известно, что смешанный расход топлива автомобиля достигает 4,3 литра на 100 км пути. Кроме того, модель имеет светодиодную эмблему, стильную решетку радиатора, а также увеличенные колесные диски. Изменения коснулись и формы бамперов. Прием заказов в Китае намерены начать уже в следующем месяце.



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