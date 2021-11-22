 

При Брежневе контактами с инопланетянами занимался «особый отдел»

22.11.2021, 10:07, Разное
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Сейчас информацию про НЛО можно прочитать и услышать на каждом шагу. Другое дело — можно ли ей доверять. А вот, например, в 1970-е годы всё, что касалось неопознанных летающих объектов, было тщательно засекречено. Так, генсек Леонид Брежнев, едва придя к власти, сразу же создал для этого специальную структуру внутри военной разведки.

Отряд особого назначения

В СССР контактами с инопланетянами занимался «особый отдел»На одном из совещаний Леонид Ильич объявил, что создаётся “особый отдел”, который будет исследовать случаи появления неопознанных летающих объектов и возможных контактов с представителями внеземных цивилизаций. Вернее, это был “специальный отряд” военной разведки. Попасть туда было весьма непросто. Сначала личное дело каждого кандидата одобрялось спецкомиссией из пяти человек, среди которых были офицеры Генштаба и сотрудники КГБ.

Курировал отряд начальник Военно-технического училища КГБ генерал-майор С. Г. Орехов. Он прошёл войну, не раз руководил сложными техническими проектами и обладал всеми необходимыми качествами для того, чтобы возглавить подразделение такого уровня. Ещё с 1966 года Орехов занимался подготовкой офицеров спецсвязи для военной разведки и КГБ. С 1970 года начались исследования феномена НЛО.

Надо сказать, Брежнева в первую очередь интересовали особенности технологий “внеземного происхождения”. Генсек считал, что их секреты можно использовать для наращивания военно-технической мощи СССР. Уже к середине 70-х было подготовлено внушительное досье, содержавшее сведения о подозрительных летающих объектах самого разного “облика”, которые наблюдали по всей стране. Здесь были и классические “тарелки”, и “сигары”, и даже яркие серебристые “капли”…

Небесные войны

Так, в 1978 году неопознанный летательный аппарат вошёл в воздушное пространство над Мурманском. По тревоге был поднят местный полк ПВО. Небо принялись освещать мощными прожекторами. Но почти мгновенно вышел из строя радар системы наведения. А вслед за этим стали буквально лопаться лампы прожекторов. Пришлось срочно включить аварийное освещение.

Впоследствии эксперты пришли к выводу, что на оборудование подействовал некий мощный импульс, испускаемый объектом. На основании этого и других похожих эпизодов было сделано заключение, что значительная часть таких объектов испускают неизвестные лучи и приближение к ним представляет опасность.

В связи с этим на истребителях-перехватчиках начали устанавливать электромагнитные пушки направленного действия, которые могли бы “глушить” импульсы от “тарелок”. На разработку и испытания этой системы было затрачено 200 миллионов советских рублей. Однако она была готова лишь к 1983 году. Возможно, технология “антиизлучения” не оправдала себя, так как дальнейших сведений о её применении нет.

Ещё один случай, заслуживающий внимания, имел место 11 июля 1979 года близ острова Сахалин. Военный истребитель МиГ-25 сбил объект неизвестного происхождения, передвигавшийся с гораздо более высокой скоростью, чем у советского самолёта. Перед тем как применить оружие, пилот доложил: “По фюзеляжу сильная вибрация, ощущение такое, что сейчас крылья оторвёт!” Сразу же после инцидента район был оцеплен кораблями Тихоокеанского флота, а сутки спустя туда прибыли специалисты из Генштаба. Очевидно, сбитый НЛО куда-то вывезли, но никаких документов, где говорилось бы об этом случае, не сохранилось.

База для пришельцев?

Правда, вскоре пошли слухи, что на Сахалине строится какой-то секретный объект. Когда в прессу начала просачиваться информация об НЛО и пришельцах, заговорили о том, что туда якобы отправляют на карантин пилотов и пассажиров внеземных летательных аппаратов, а также тех, кто находился с ними в контакте. В 90-х об этом “карантинном объекте” неоднократно писали в СМИ. Но одни авторы уверяли, что он располагается на Сахалине, другие “размещали” его на Камчатке, третьи — на Курилах, а четвёртые — в районе Хабаровска… Имела ли вся эта информация отношение к истории с истребителем? Неизвестно.

Впрочем, если даже в брежневскую эпоху в стране действительно занимались исследованиями НЛО, то вся официальная документация на эту тему, скорее всего, и по сей день хранится под грифом “Секретно”, и вряд ли в ближайшее время мы получим к ней доступ.



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