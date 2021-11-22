Почему «метавселенная» — это замаскированный Старший брат

– Термин «метавселенная», как и термин «меритократия», был придуман в научно-фантастическом романе-антиутопии, написанном в качестве поучительной истории. Затем технари заняли метавселенную, а технократы заняли меритократию и с энтузиазмом приняли то, что должно было внушать ужас. — Антонио Гарсия Мартинес.

Добро пожаловать в Матрицу (то есть метавселенную), где реальность виртуальна, свобода свободна только настолько, насколько позволяют технологические властелины, а искусственный интеллект медленно делает человечество ненужным, неполноценным и устаревшим.

Марк Цукерберг, генеральный директор Facebook, рассматривает эту цифровую вселенную — метавселенную — как следующий шаг в нашей эволюционной трансформации от общества, управляемого людьми, к технологическому обществу.

Тем не менее, хотя видение Цукерберга для этой цифровой границы было встречено с определенной долей скептицизма, правда, как заключает журналист Антонио Гарсия Мартинес, заключается в том, что мы уже живем в метавселенной.

Метавселенная, в свою очередь, является антиутопической меритократией, где свобода-это условная конструкция, основанная на достоинстве и соответствии человека.

В меритократии права-это привилегии, предоставляемые тем, кто их заслужил. В меритократии, где политическая корректность формализована, легализована и институционализирована, не может быть терпимости к независимости или индивидуальности.

Точно так же не может быть истинной свободы, когда способность выражать себя, передвигаться, заниматься коммерцией и функционировать в обществе зависит от того, в какой степени вы готовы “вписаться”.

Сейчас мы почти на этой стадии.

Подумайте о том, что в нашем современном мире, сигнализирующем о добродетели, где фашизм маскируется под терпимость, единственный способ наслаждаться хотя бы видимостью свободы-это добровольно подвергать себя цензуре, подчиняться, соответствовать и идти в ногу с любыми господствующими взглядами.

Если вы этого не сделаете — осмелившись поддерживать “опасные” идеи или поддерживать непопулярные политические движения, — вы окажетесь вне торговли, занятости и общества: Facebook запретит вас, Twitter закроет вас, Instagram лишит вас платформы, а ваш работодатель выдвинет ультиматумы, которые заставят вас выбирать между вашими так называемыми свободами и экономическим выживанием.

Именно так Корпоративная Америка планирует подготовить нас к миру, в котором “мы, люди” — бездумные, не сопротивляющиеся, рабски послушные автоматы, находящиеся в рабстве у Глубокого государства, управляемого компьютерными алгоритмами.

Научная фантастика стала фактом.

Двадцать с лишним лет после Вачовски’ культовый фильм, Матрица, ввел нас в футуристический мир, в котором люди существуют в смоделированных номера реальности питается от авторитарной машины—мир, где выбор между существующими в отказ ездил виртуальный сон-состояние или вверх к суровой, трудной реалии жизни упирается в синюю таблетку или красную таблетку—мы стоим на краю пропасти, технологически доминируют матрицы собственного изготовления.

Мы живем в приквеле к Матрице с каждым днем, все больше подпадая под чары виртуальных сообществ, управляемых технологиями, виртуальных реальностей и виртуальных удобств, управляемых машинами с искусственным интеллектом, которые быстро заменяют людей и в конечном итоге доминируют во всех аспектах нашей жизни.

Fourtane описывает несколько тенденций, связанных с iOS, которые, как ожидается, станут реальностью к 2030 году:

1: Мысли становятся действием: например, используя мозг в качестве интерфейса, пользователи смогут видеть маршруты на картах в очках виртуальной реальности, просто думая о пункте назначения.

2: Звуки станут продолжением придуманной виртуальной реальности: пользователи смогут достаточно реалистично имитировать чей-либо голос, чтобы обмануть даже членов семьи.

3. Реальная еда станет вторичной по сравнению с воображаемыми вкусами.сенсорное устройство для вашего рта может в цифровом виде улучшить все, что вы едите, так что любая еда будет иметь вкус вашего любимого лакомства.

4: Запахи станут проекцией этой виртуальной реальности, так что виртуальные посещения, например, лесов или сельской местности, будут включать в себя восприятие всех естественных запахов этих мест.

5: Полное касание: Смартфоны с экранами передадут форму и текстуру цифровых значков и кнопок, которые они нажимают.

6: Объединенная реальность: игровые миры виртуальной реальности станут неотличимы от физической реальности к 2030 году.

Это метавселенная, окутанная песней сирены удобства и проданная нам как секрет успеха, развлечений и счастья.

Это ложное обещание, злая ловушка, чтобы заманить нас в ловушку с единственной целью: полный контроль.

Джордж Оруэлл понимал это.