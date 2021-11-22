Найти помощников и помнить про родительское выгорание: как подготовиться к родам, чтобы материнство не превратилось в муки

Психологи все чаще поднимают тему родительского выгорания. Если раньше об этом говорить было не принято, то сейчас большинство проблем можно пережить, если прислушаться к советам специалистов и сделать максимальное количество дел до того момента, когда в доме появится ребенок.

Родительское выгорание

Специалисты определяют четыре вида материнского выгорания.

Первая стадия – эйфория. Конечно, ни на какое выгорание не похоже: вы целый день крутитесь вокруг ребенка, испытываете колоссальный прилив сил и думаете, что способны свернуть горы. Обычно такого запала хватает на короткое время.

На втором этапе эмоции уходят, появляется усталость. На третьем этапе вы ненавидите весь мир и испытываете чувство вины. Четвертый этап может превратиться в настоящую клинически депрессию, если вовремя не заняться собой. Чтобы облегчить себе работу, специалисты рекомендуют следовать следующим правилам и заранее приобрести некоторые полезные привычки, которые очень облегчат вам материнство.

Сделайте запасы

Прежде всего во время беременности вам надо сделать запасы предметов первой необходимости, все, что потребуется первое время: от подгузников до ватных дисков и детского мыла. Это даст вам дополнительное время. Не надо будет пытаться бежать в магазин на салфетками. Позаботьтесь об оборудовании детской комнаты. Ремонт там надо сделать задолго до появления малыша, чтобы запах успел выветриться. Колыбель также приобретите заранее. Все материалы должны быть из натуральных материалов.

Найдите помощников

Перед появлением малыша следует озаботиться вопросом помощников. Как бы смешно это ни звучало, но самостоятельно вы не справитесь с огромным количеством резко навалившейся стирки, готовки и уборки. Хорошо, если мама или сестра помогут вам первое время. Если нет, договоритесь с медсестрой или наймите няню с соответствующим профилем, которые будут приходить на пару часов и помогать вам с ребенком, пока вы элементарно примите душ и полноценно поедите.

Ограничьте общение

Как только в вашем доме появляется ребенок, вы автоматически исчезаете для друзей и родных на определенное время. Если раньше ваши двери всегда были открыты для гостей в любое время дня, то теперь ограничьте посещения одним разом в недель. Роль гостеприимной хозяйки сейчас не для вас. Если малыш в это время спит, не стоит будить его, чтобы показать гостям. Любое чужое присутствие может напугать его, и он начнет плакать. То же самое касается телефона. Конечно, сейчас звонить без предупреждения никто не станет, но постоянный поток поздравительных сообщений может здорово раздражать. Включите телефон, оставьте автоответчик с информацией, что сами перезвоните, когда появится возможность.

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Устройте старших детей

Если в семье есть старшие дети, не забывайте об их существовании. Им также требуются ваше внимание и поддержка. Разрешайте ребенку сидеть возле кроватки малыша, они должны привыкать друг к другу. Если в семье есть родственники, которые могут составить вашему ребенку компанию и присмотреть за ним – отлично. Никогда не отказывайтесь от помощи и просите сами. Так вы не будете переживать о том, что старший ребенок чувствует себя одиноко.

Принимайте помощь

И умейте раздавать поручения. Если сестры, свекровь спрашивают, нужна ли их помощь, всегда соглашайтесь и отдавайте им различные приказания. Пусть сходят в магазин, отгонят машину на мойку, посидят с малышом, пока вы стираете или готовите обед. Так вы и себя разгрузить, и доставите родственникам удовольствие повозиться с новым членом семьи.

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Наладьте режим

Возможно, это покажется странным, но вы много выиграете, если наладите свой режим и приблизите его максимально к режиму ребенка. Тогда можете даже немного выспаться, потому что будете спать днем. Если дневной сон вам совершенно не подходит, просто примите теплый душ и полежите на диване с книгой. В такие минуты тишины вам важно переключить внимание и максимально расслабиться. Внимательно следите за своими ощущениями. Если расслабление не приходит, это первые звоночки к началу депрессии. В этом случае чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем лучше для вас и ребенка.

Не забывайте о личном

Среди потока новых дел и ухода за малышом ни в коем случае не забывайте о себе, супруге и своих желаниях. Супруг – ваш взрослый ребенок, который требует не меньше внимания и ласки, чем малыш. Определите дни, когда вы будете посвящать время только друг другу, сходите в кино, в театр, выберитесь на романтическую прогулку. Поверьте, родственники, которых вы попросите посидеть с малышом, будут только рады, а вы получите эмоциональную разрядку, наберетесь сил для нового рывка.

Кроме того, до родов у вас были собственные увлечения и хобби. Обязательно найдите для них время. Это позволяет отключить голову и перенаправить мысли в другое русло, получить удовольствие и удовлетворить амбиции, пусть пока в домашних масштабах.