Лекарства по любому поводу и пребывание на солнце без темных очков: самые вредные повседневные привычки после 50 лет

Старение — процесс неизбежный, и все же многим людям крайне трудно признать, что это происходит. Внутри вы чувствуете, что вам все еще 24 года — вы все еще хотите максимально использовать жизнь, может быть, теперь даже больше, когда вы знаете, что позади осталось больше лет, чем впереди. Но все же ваше тело отличается от того, что было у вас пару десятилетий назад.

По этой причине вам нужно скорректировать некоторые повседневные привычки. Это позволит сохранить физическое и психическое здоровье, что положительно повлияет на качество вашей жизни. Итак, вот те привычки, от которых должны отказаться люди, отметившие пятидесятилетие.

Вы курите

Вы знаете, что курение — вредная привычка. Это одна из первых вещей, которые мы изучаем вместе с алфавитом. Но знаете ли вы, что после 50 лет это еще более опасно для вас? С возрастом иммунитет вашего организма начинает снижаться, а это значит, что курение может негативно повлиять на ваши легкие и здоровье.

Вы часто принимаете лекарства по незначительным причинам

По мере того как люди начинают стареть, у них формируется убеждение, что они обязательно должны принимать различные препараты, поскольку становятся старше. Но это убеждение может привести к ряду осложнений и даже серьезным проблемам со здоровьем. Когда у вас небольшая головная боль, боль в суставах, которая проходит и без помощи лекарств, откажитесь от приема медикаментов. Принимайте только то, что назначил вам врач после консультации и осмотра.

Вы игнорируете незначительные проблемы со здоровьем

Не игнорируйте, например, свою зубную боль, боли в суставах, головную боль или легкий кашель. Некоторые проблемы, кажущиеся совершенно несущественными, со временем могут превратиться в сложную ситуацию, особенно когда вы отметите свое пятидесятилетие. Так что при появлении первых неприятных симптомов запишитесь на прием к своему врачу и получите помощь.

У вас нарушен режим сна

Сон — это самое важное занятие, за которым человек должен внимательно следить, когда ему исполняется 50 лет. Когда вы стареете, ваше тело начинает очень быстро уставать и истощаться, поэтому сон и пробуждение в определенное время становятся обязательным условием качественной жизни.

Вы перестали быть активным и не занимаетесь спортом

Физические упражнения жизненно важны для здорового старения. Это помогает предотвратить болезни, улучшает общую работоспособность, а также может иметь множество преимуществ для психики. Одна из важных причин, по которой упражнения так важны, заключается в том, что с возрастом мы становимся более склонными к сидячему образу жизни. Но мышцы начинают разрушаться, это состояние известно как саркопения. По мере прогрессирования саркопении мы больше не в состоянии выполнять ту деятельность, которой когда-то занимались.

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Вы заставляете свое тело делать то, что оно делало в молодости

После 50 лет кровоток уже начинает снижаться. Женщины достигают периода менопаузы, а мужчины испытывают постепенное снижение тестостерона. Тело проходит через изменения. Вы не можете делать то, что делали в 20 лет.

Вы проводите время на солнце, не защищая глаза

Ультрафиолетовое излучение от солнца может повредить поверхность вашего глаза, хрусталик и роговицу. К счастью, защитить органы зрения от УФ-излучения крайне просто: достаточно носить солнцезащитные очки и шляпы, а также не смотреть прямо на солнце.

Вы перестаете регулярно посещать офтальмолога

Возрастная дегенерация желтого пятна является основной причиной слепоты у людей старше 50 лет. Это явление — результат ухудшения состояния центральной части сетчатки. Легко пропустить ранние стадии, потому что вы можете не испытывать никаких симптомов. Позже в процессе заболевания это может вызвать помутнение зрения, искажение и в итоге полную потерю зрения. Важно регулярно проходить осмотр у офтальмолога, чтобы защитить свое зрение.

Вы пьете пиво

Иногда люди думают, что пиво — это более легкий напиток, чем, например, ликер. Считается, что употребление пива идентично поеданию хлеба. Но вы должны знать, что этот алкогольный напиток негативно влияет на организм людей среднего возраста — хуже, чем любое другое спиртное. Вместо пива попробуйте другие напитки — шипучие и освежающие. В крайнем случае добавьте несколько капель водки в тонизирующую воду без газа.