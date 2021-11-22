 

Жених не поверил своим глазам и расплакался, когда вышла невеста, ведь этого не должно было произойти

22.11.2021, 9:52, Разное
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Челси Хилл дождалась самого желанного дня в своей жизни – она выходит замуж. Женщина имеет серьезную травму и вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

На ней она и планировала расписаться с женихом. Когда последний увидел, что произошло с его невестой, он расплакался.

Челси попала в серьезную аварию на автомобиле. С 2011 года девушка была парализована – нижняя часть тела не функционировала вовсе. Передвигаться она могла лишь с помощью специального кресла.

Но женщина мечтала встать на ноги и запланировала победу над коварным состояние ближе к свадьбе. В итоге ей это удалось.

Чтобы встать на ноги, девушка использовала специальное приспособление. На свадьбе Челси также поддерживал отец – именно он взял ее за руку и повел к алтарю.

«Пока я шла к алтарю с отцом, я думала о том, что сейчас, в данный момент происходит нечто особенное. Я наверное никогда этого не забуду. И сегодня я безмерно рада, что мне удалось сделать то, о чем я мечтала – встать с любимым рядом» – говорить девушка.

Для парня это было неожиданностью, и он расплакался. Фотограф, работавший на свадьбе, разместил несколько фото с события в сети.

Он сделала из кадров слайд-шоу, – ролик набрал тысячи просмотров за короткое время.



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