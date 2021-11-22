В ВСУ вместо советников на общественных началах введут общественные экспертные группы

“Сегодня я своим приказом отменяю во всех Вооруженных силах Украины такой институт как советники на общественных началах. На смену ему создаются общественные экспертные группы. Они будут работать при каждом виде и роде войск (сил)”, – сказал Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, это даст новый толчок сотрудничеству с экспертной средой и расширит механизмы общественного участия в развитии Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в состав общественных экспертных групп войдут специалисты из разных сфер деятельности, которые будут объединены по соответствующим направлениям. Так, вначале собираются создать группы по противодействию коррупции, развитию ВС Украины, взаимодействию с гражданским обществом, усилению коммуникационных способностей. В дальнейшем при необходимости направления могут быть расширены.

В Генштабе указали, что экспертные группы – это совещательный орган в ВС Украины. Его задачами будут предоставление консультаций, экспертных выводов, предложений; налаживание сотрудничества с органами государственной власти, местного самоуправления и общественностью; участие в планировании и проведении коммуникационных кампаний, разработка и усовершенствование нормативно-правовой базы в военной сфере.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/2072254396277140

Контекст:

27 июля президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ – уволил Руслана Хомчака и назначил на эту должность командующего оперативно-тактической группировкой “Север” Валерия Залужного.

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