 

Европарламент попросил у Bellingcat материалы расследования о вагнеровцах как доказательство участия РФ в войне на Донбассе – основатель The Insider

22.11.2021, 9:38, Новости дня
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Об этом 21 ноября в эфире телеканала “Еспресо” сказал российский журналист Роман Доброхотов, шеф-редактор The Insider*, совместно с Bellingcat* проводившего расследование по этой теме.

По его словам, спецоперация по задержанию вагнеровцев стала очень важной, потому что в период подготовки к ней были собраны доказательства российской агрессии против Украины.

– После того, как вышло наше расследование, к нам обратились и представители Европейского парламента и ООН с просьбой предоставить материалы расследования, связанные с преступлениями этих боевиков в Украине, поскольку это имеет прямую связь с Российской Федерацией. Это очень важные свидетельства. И теперь, я думаю, что их будут использовать в качестве доказательств прямого участия РФ в войне на Донбассе, – сказал журналист.

* Признаны в России иностранными агентами



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