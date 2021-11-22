Почти 100 тыс. украинцев за сутки привились от коронавируса
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Первую дозу получили 29 382 человека, полностью иммунизирован 70 444 человека.
На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Pfizer (51 365) и Sinovac (34 006), также 9369 прививок сделаны вакциной AstraZeneca и еще 5086 – Moderna.
Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309. В общей сложности сделано 22 669 435 прививок.
“88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы “антиковидной” вакцины”, – подчеркнули в Минздраве.
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2002946429868452
Контекст:
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
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