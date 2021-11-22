Почти 100 тыс. украинцев за сутки привились от коронавируса

Первую дозу получили 29 382 человека, полностью иммунизирован 70 444 человека.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Pfizer (51 365) и Sinovac (34 006), также 9369 прививок сделаны вакциной AstraZeneca и еще 5086 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309. В общей сложности сделано 22 669 435 прививок.

“88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы “антиковидной” вакцины”, – подчеркнули в Минздраве.

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Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

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