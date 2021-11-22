Московский суд оправдал таксиста, избившего антипрививочника

Таганский районный суд Москвы оправдал таксиста Зелимхана С., обвиняемого в нанесении лёгкого вреда здоровья пассажиру транспортного средства Ивану Г.

Суд счёл весомой причиной отказ заказчика услуги предоставить по требованию таксиста QR-код или справку о перенесённом заболевании коронавирусной инфекцией.

Следствие установило, что гражданин Г., приехавший в Москву из Рязани, при посадке в такси игнорировал требования водителя предъявить документ о вакцинации, а также воспользоваться средствами индивидуальной защиты. В ответ на это гражданин, зарегистрированный в административном центре одного из субъектов федерации заявил, что не признаёт существование коронавируса, отрицает необходимость введения QR-кодов и вакцинации. Он добавил, что приехал на съезд народных делегатов СССР и считает Российскую Федерацию мифическим государством.

После этого уроженец Москвы Зелимхан С. попросил пассажира покинуть салон автомобиля, но получил отказ. Из-за этого таксисту пришлось применить меры физического воздействия, в частности, вольной борьбы, которой столичный житель занимался в юности.

В результате потасовки и падения на асфальт житель одного из субъектов РФ получил многочисленные ссадины и разбил губу. Оба виновника инцидента были доставлены в полицию.

– Учитывая деструктивное поведение и высказывания потерпевшего, суд постановил признать истца виновным в организации провокации и ведении риторики, препятствующей борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, а также признать его виновным по статье 213 УК. РФ “Хулиганство” и приговорить к 250 часам общественных работ. Ответчика Зелимхана С. признать невиновным и освободить в зале суда, – говорится в решении суда.

Иван Г. отправится на исправительные работы в одно из медицинских учреждений столицы, где будет исполнять функции санитара. Зелимхан С. получил приглашение в мэрию. Там таксиста наградят почётной грамотой за вклад в борьбу с пандемией.

—