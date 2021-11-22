 

Московский суд оправдал таксиста, избившего антипрививочника

22.11.2021, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Таганский районный суд Москвы оправдал таксиста Зелимхана С., обвиняемого в нанесении лёгкого вреда здоровья пассажиру транспортного средства Ивану Г.

Суд счёл весомой причиной отказ заказчика услуги предоставить по требованию таксиста QR-код или справку о перенесённом заболевании коронавирусной инфекцией.

Следствие установило, что гражданин Г., приехавший в Москву из Рязани, при посадке в такси игнорировал требования водителя предъявить документ о вакцинации, а также воспользоваться средствами индивидуальной защиты. В ответ на это гражданин, зарегистрированный в административном центре одного из субъектов федерации заявил, что не признаёт существование коронавируса, отрицает необходимость введения QR-кодов и вакцинации. Он добавил, что приехал на съезд народных делегатов СССР и считает Российскую Федерацию мифическим государством.

Московский суд оправдал таксиста, избившего антиваксераПосле этого уроженец Москвы Зелимхан С. попросил пассажира покинуть салон автомобиля, но получил отказ. Из-за этого таксисту пришлось применить меры физического воздействия, в частности, вольной борьбы, которой столичный житель занимался в юности.

В результате потасовки и падения на асфальт житель одного из субъектов РФ получил многочисленные ссадины и разбил губу. Оба виновника инцидента были доставлены в полицию.

– Учитывая деструктивное поведение и высказывания потерпевшего, суд постановил признать истца виновным в организации провокации и ведении риторики, препятствующей борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, а также признать его виновным по статье 213 УК. РФ “Хулиганство” и приговорить к 250 часам общественных работ. Ответчика Зелимхана С. признать невиновным и освободить в зале суда, – говорится в решении суда.

Иван Г. отправится на исправительные работы в одно из медицинских учреждений столицы, где будет исполнять функции санитара. Зелимхан С. получил приглашение в мэрию. Там таксиста наградят почётной грамотой за вклад в борьбу с пандемией.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Россиян предупредили о повышении цен на хлеб

19.09 / Собянин рассказал об истинных причинах всплеска заболеваемости ковидом в Москве

10.06 / Мнение: Подарок Байдену?

21.04 / В Бурятии врачи спасли младенца с редкой патологией трахеи

30.03 / В Приморье под завалами нашли погибшего

21.10 / Мнение: Первый подтвержденный “Байрактар”

11.08 / После скандального развода с мужем: Кристина Риччи ждет второго ребенка

24.12 / Альбина Джанабаева, Дарья Мороз и другие знаменитости провели день в роли продавцов и курьеров ради благотворительности

10.12 / В ОАЭ зарегистрировали вакцину от COVID-19 китайской компании Sinopharm

24.03 / Мнение: После драки слонов…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика