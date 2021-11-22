Мишустин назвал применение произведенного в Елабуге углеродного волокна

Развитие производства углеродного волокна в Елабуге (Татарстан) поможет обеспечить потребности российского авиастроительного и других рынков и снизить зависимость страны от импорта такой продукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам строительства завода по производству ПАН-прекурсора в Татарстане.

«Развитие производства углеродного волокна поможет обеспечить потребности авиастроительного и других рынков в высококачественной продукции, закрепить независимость от импорта в сфере композитных материалов, успешно конкурировать на международных рынках, представляя продукцию, которая не уступает по качеству и цене зарубежным аналогам», – передает ТАСС слова главы кабмина.

Поздравляя участников церемонии открытия нового завода по производству сырья для получения углеродного волокна, Мишустин отметил, что это стратегический материал, который применяется в ключевых отраслях промышленности: авиа- и судостроении, водородной энергетике и строительстве. По его словам, реализация в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» «столь масштабного проекта имеет большое значение не только для Республики Татарстан, но и для страны».

«Запуск этого завода завершает формирование технологической и производственной цепочки создания композитных материалов – от сырья до готовых изделий. И особенно важно, что все эти технологии разработаны в России», – подчеркнул премьер.

Запущенное предприятие – второй завод компании UMATEX, композитного дивизиона госкорпорации «Росатом», в ОЭЗ «Алабуга». В 2015 году здесь было введено в эксплуатацию предприятие «Алабуга-Волокно», которое производит углеродные волокна. Мощность составляет до 1,4 тыс. тонн в год.

Как информирует пресс-служба ОЭЗ «Алабуга», новый завод был реализован за 3 года. Общий бюджет проекта составляет 8,5 млрд рублей, «Алабуга» выступила в нем стратегическим партнером и соинвестором. Мощность предприятия составляет 5 тыс. тонн полиакрилонитрильного волокна в год, на нем создано 167 новых рабочих мест. Компания UMATEX является лидером в производстве углеродного волокна в РФ и единственной в стране, образовавшей полную цепочку производства композитов на его основе.

Ранее Мишустин подписал постановление о создании в Новгородской области особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа.