 

Названо число проживавших в горевшем хостеле в Москве граждан стран СНГ

22.11.2021, 9:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По меньшей мере 150 граждан стран СНГ проживали в трехэтажном хостеле на юго-востоке Москвы, в котором произошел пожар, рассказал представитель экстренных служб столицы.

«На момент пожара в хостеле на Волгоградском проспекте проживали 150 граждан стран СНГ», – сказал РИА «Новости» источник.

По его словам, горевшее здание было построено в 1939 году, владельце является ООО «Волгоградка Молл». 

В понедельник ночью загорелось здание хостела на Волгоградском проспекте в Москве. Всего к тушению пожара привлекались 244 человека и 74 единицы техники. Пожарные вывели из горящего здания 15 человек. Всех спасенных передали медикам для осмотра.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Киселев назвал «Крымскую платформу» Киева проектом британской разведки

09.03 / Анонсирован визит главы ПАСЕ в Россию

19.08 / Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии

21.03 / Российский посол вылетел из Нью-Йорка в Москву

12.05 / “Сказочные”. Зрители назвали дуэт Элтона Джона с молодым вокалистом самым ярким событием Brit Awards 2021. Видео

16.07 / Ученый объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

21.09 / “Танцев все меньше”, “Обман, выдумки, интриги”. Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл

23.06 / Эксперт: “Северный поток – 2” – это вопрос СНБО и правительства

19.09 / СБУ заподозрили в создании фальшивого видео о выборах в России

23.09 / Макрон потребовал от России немедленных объяснений в связи с отравлением Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика