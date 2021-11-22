Названо число проживавших в горевшем хостеле в Москве граждан стран СНГ
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По меньшей мере 150 граждан стран СНГ проживали в трехэтажном хостеле на юго-востоке Москвы, в котором произошел пожар, рассказал представитель экстренных служб столицы.
«На момент пожара в хостеле на Волгоградском проспекте проживали 150 граждан стран СНГ», – сказал РИА «Новости» источник.
По его словам, горевшее здание было построено в 1939 году, владельце является ООО «Волгоградка Молл».
В понедельник ночью загорелось здание хостела на Волгоградском проспекте в Москве. Всего к тушению пожара привлекались 244 человека и 74 единицы техники. Пожарные вывели из горящего здания 15 человек. Всех спасенных передали медикам для осмотра.
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