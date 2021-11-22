 

Россиян предупредили о возможном росте цен из-за кризиса в Белоруссии

22.11.2021, 9:28, Разное
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На фоне наплыва мигрантов КПП “Бобровники” на границе с Польшей столкнулся с настоящим автомобильным коллапсом: там образовалась пробка из грузовиков протяженностью в 25 километров. Через эту границу в Россию завозят около 10% продовольственных и непродовольственных товаров, поэтому задержки на КПП грозят россиянам перебоями с доставкой товаров, а поставщики уже заговорили о риске роста цен.

В настоящее время грузовикам, доставляющим товары в Россию из Европы, требуется до 80 часов для переезда через границу на КПП “Бобровники”. Уже начали образовываться пробки и на альтернативных маршрутах объезда. При этом лишь один день простоя транспортной единицы обходится поставщикам как минимум в 500 евро.

Учитывая, что более 90% поставок товаров в нашу страну приходится на автомобильный транспорт, подобные задержки могут крайне негативно сказаться на ценах в розничных магазинах. Не стоит забывать и о том, что в преддверии новогодних праздник грузооборот традиционно увеличивается, так как наблюдается повышенный спрос на самые разные товары.

Как сообщило издание “Коммерсантъ”, Консультативный совет по иностранным инвестициям, в который входят крупнейшие компании, уже сообщил о возможных рисках первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и попросил помощи в урегулировании данного вопроса.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Центробанк назвал причины растущей инфляции.



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