 

На столе Путина нашли секретную кнопку. Зачем она нужна

22.11.2021, 9:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Работа первого лица страны всегда вызывает повышенный интерес. Люди хотят понять, как выглядит кабинет президента, а также узнать его распорядок дня и прочие любопытные детали.

Недавно россияне выяснили, что у российского главнокомандующего Владимира Путина на столе находится секретная кнопка.

В эфире телеканала “Россия-1” рассказали о ее предназначении. Сообщается, что кнопка служит для того, чтобы была возможность вызвать помощника. Кроме того, нажав на нее, можно попросить принести чай.

Пресс-секретарь главнокомандующего Дмитрий Песков поведал об еще одном нюансе, который станет открытием для многих, передает РИА ФАН. Оказывается, у президента в распоряжении есть телефон специальной связи. С помощью него Владимир Путин имеет возможность вызвать того или иного чиновника.

Стоит отметить, что абсолютно все средства связи активно используются лидером страны. Они существенным образом упрощают рабочие процессы, пишет URA.ru.

Ранее сообщалось, что у Владимира Путины запланированы переговоры с лидерами Сербии и Палестины. Мероприятия пройдут на следующей неделе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / “Новый штамм коронавируса”: Российский эксперт рассказал о ближайших перспективах в области вирусологии

22.04 / Российский эксперт рассказал о главных преимуществах гиперзвуковых ракет “Циркон”

02.07 / Познер об одобрении россиянами поправок к Конституции: Совершенно не удивлен

02.07 / Путин пообещал оправдать доверие проголосовавших за поправки к Конституции

06.11 / У кого что горит

20.09 / Телеведущий Борис Корчевников не теряет надежды в борьбе с болезнью

19.06 / Ответ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

06.05 / Мнение: Сговор таксистов, педальный видеорегистратор и ГАЗ в Австралии

27.10 / Новые сибирские города построят из разобранных московских хрущевок

15.11 / Мнение: Над пропастью во ржи под Карабахом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика