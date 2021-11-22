На столе Путина нашли секретную кнопку. Зачем она нужна

Работа первого лица страны всегда вызывает повышенный интерес. Люди хотят понять, как выглядит кабинет президента, а также узнать его распорядок дня и прочие любопытные детали.

Недавно россияне выяснили, что у российского главнокомандующего Владимира Путина на столе находится секретная кнопка.

В эфире телеканала “Россия-1” рассказали о ее предназначении. Сообщается, что кнопка служит для того, чтобы была возможность вызвать помощника. Кроме того, нажав на нее, можно попросить принести чай.

Пресс-секретарь главнокомандующего Дмитрий Песков поведал об еще одном нюансе, который станет открытием для многих, передает РИА ФАН. Оказывается, у президента в распоряжении есть телефон специальной связи. С помощью него Владимир Путин имеет возможность вызвать того или иного чиновника.

Стоит отметить, что абсолютно все средства связи активно используются лидером страны. Они существенным образом упрощают рабочие процессы, пишет URA.ru.

Ранее сообщалось, что у Владимира Путины запланированы переговоры с лидерами Сербии и Палестины. Мероприятия пройдут на следующей неделе.