Кайл Риттенхаус проведёт мастер-класс для польских пограничников

Оправданный за убийство двух человек американец Кайл Риттенхаус и Минобороны Польши заключили договор об оказании консультационных услуг польским пограничникам по борьбе с миграционным кризисом. Риттенхаус проведёт для силовиков три семинара, на которых расскажет, в каком случае стрельба в безоружных людей не является уголовно наказуемым деянием.

Опыт Риттенхауса оказался высоко востребован в Польше, которая столкнулась с миграционным кризисом в результате провокации со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. В интервью «не под запись» пограничники часто признаются, что с радостью готовы открыть огонь по мигрантам, незаконно пытающимся прорваться на территорию Евросоюза, однако боятся наступления юридической ответственности. Риттенхаус разъяснит сотрудником погранслужбы их права и обязанности, а также необходимые действия, которые нужно предпринять, чтобы вывести стрельбу в невооружённого человека из-под действия статьи об убийстве и квалифицировать её как необходимую самооборону.

«Мы ждём пана Риттенхауса с нетерпением, чтобы он объяснил нам, как правильно действовать. Мигранты штурмуют границу, в нескольких местах сломали ограждения из колючей проволоки, и даже стены концлагерей не могут сдержать их наплыв. Нам нужно окончательно решить арабский вопрос, но сидеть за это в тюрьме никто не хочет. Мастер-классы позволят нам вести огонь на поражение по беженцам в чётком соответствии с юридическими и моральными нормами, принятыми в США и других цивилизованных странах», – рассказал генерал погранслужбы Лех Пшебливжевский.

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