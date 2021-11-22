Mitsubishi представила новый электрический кроссовер Mitsubishi Airtrek в Китаем

Японский автогигант Mitsubishi официально презентовал на автосалоне в Гуанчжоу электрический кроссовер Airtrek.

Автомобиль получил современный дизайн, выраженный в разделенной светодиодной оптике с ходовыми огнями. Также электрокару предусмотрели закрытую решетку радиатора с вертикальными вставками. Диски Airtrek получили комбинированный цвет исполнения, что придает модели более яркий вид.

Заявлено, что под капотом нового электрического кроссовера применили электрический двигатель, который выдает 181 л.с. мощности. С такими характеристиками запас хода составит около 520 километров. Выход в продажу на китайском рынке состоится в 2022 году.