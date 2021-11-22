 

Mitsubishi представила новый электрический кроссовер Mitsubishi Airtrek в Китаем

22.11.2021, 9:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японский автогигант Mitsubishi официально презентовал на автосалоне в Гуанчжоу электрический кроссовер Airtrek.

Автомобиль получил современный дизайн, выраженный в разделенной светодиодной оптике с ходовыми огнями. Также электрокару предусмотрели закрытую решетку радиатора с вертикальными вставками. Диски Airtrek получили комбинированный цвет исполнения, что придает модели более яркий вид.

Заявлено, что под капотом нового электрического кроссовера применили электрический двигатель, который выдает 181 л.с. мощности. С такими характеристиками запас хода составит около 520 километров. Выход в продажу на китайском рынке состоится в 2022 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / В Киевской области из-за падения деревьев погибло два человека

12.11 / В Швеции ограничат продажу алкоголя из-за COVID-19

21.11 / Обозреватель Fox News пожаловался на «политический и идеологический багаж» в новостях многих американских СМИ

15.01 / Новые “белорусские пленки” о концлагерях для оппозиции и штурм Житомирского облсовета. Главное за день

03.03 / В МВД отказались от идеи хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет

02.07 / Вирусу всё равно, за кого вы болеете — Sky News о росте заражений среди футбольных фанатов Евро-2020

05.10 / Каждый четвертый пожилой российский мужчина оказался алкоголиком

26.07 / Россия отвергла возможность пересмотра принадлежности Курил

05.05 / “Проекта “Стена” нет”. Глава Госпогранслужбы Украины рассказал, как сейчас оборудована граница с РФ

18.07 / “Секси детка”, “Шакира”. Брежнева взбудоражила сеть откровенным сценичным нарядом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика