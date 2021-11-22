В Китае показали концепт-кар Buick Smart Pod
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Американский бренд Buick презентовало на выставке в Гуанчжоу новый концептуальный минивэн Buick Smart Pod.
Автомобиль имеет ряд похожих деталей с ранее показанным прототипом Porsche Wild Vision Renndienst. Пока говорить о серийном исполнении транспортного средства рано, так как по внешнему виду модель позиционируют будущие варианты исполнения автомобилей в футуристическом стиле. Модель имеет скульптурную форму кузова и крупные колесные диски. Также здесь применили короткие светы, не свойственные современной технике.
Более роскошный вид достигается за счет крупной стеклянной крыши. Пока разработчики не называют никаких данных о технических параметрах транспортного средства.
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