 

Туска на три месяца лишили водительских прав за превышение скорости

22.11.2021, 8:48, Новости дня
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Лидера польской оппозиции Дональда Туска на три месяца лишили водительских прав, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Причиной такого наказания, сопровождавшегося также штрафом в размере €107, стало превышение скорости: Туск ехал через небольшую деревеньку к северу от Варшавы со скоростью 107 км/ч, хотя на этом участке нельзя разгоняться выше 50 км/ч. Наказание политик принял беспрекословно, посчитав его справедливым.


Reuters

Из-за слишком быстрой езды польский политик Дональд Туск на три месяца лишился водительских прав, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Сам Туск написал в субботу в Twitter, что считает такое наказание справедливым: «Я принял его без обсуждений». Как напоминает издание, с 2014-го по 2019 год Туск был председателем Европейского совета. Сейчас он возглавляет крупнейшую в Польше оппозиционную партию, либерально-консервативную «Гражданскую платформу».

По сообщению польского новостного агентства РАР со ссылкой на источники в полиции, сотрудники остановили 64-летнего политика в первой половине дня в субботу неподалёку от населённого пункта Млава к северу от Варшавы. Причиной этого стало превышение скорости: Туск ехал через небольшое поселение со скоростью 107 км/ч, в то время как на этом участке дороги разрешена скорость не выше 50 км/ч.

В результате политику был выписан штраф в размере €107, а дорожное управление также внесло в свой реестр десять отрицательных баллов.

Как поясняет Der Spiegel, в польской системе водительские права аннулируются на продолжительный срок после достижения 24 баллов. Полученные баллы, однако, удаляются через год и могут быть уменьшены в случае прохождения добровольного обучения.



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