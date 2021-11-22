 

“Блин, что за обрубки?!” Волочкова напугала подписчиков своими ступнями

22.11.2021, 8:44, Новости дня
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“Кажется, сегодня я немного перерепетировала. Но это приятная усталость подготовки к спектаклю. Буду счастлива танцевать и петь для вас на сцене и на высоте”, ­– подписала фото Волочкова, анонсировав свое ближайшее выступление.

Ее пост набрал больше 3 тыс. лайков и 200 комментариев. Часть подписчиков удивило поза балерина, особенно выставленные вперед ступни.

“Обязательно надо ноги в камеру?” – возмутилась liudmila9231.

“Блин, думаю, что за обрубки?!.. Фух, Настя, напугали… “, – написала ludm.ila5399.

“И я испугалась култышек, ужас”, – призналась iradiva321.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

 

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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