 

Американцы высмеяли сравнение Украины с «зубастой козой»

22.11.2021, 8:36, Новости дня
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Читателей американского издания The Washington Post рассмешила статья журналиста Дэвида Игнатиуса, в которой автор сравнил Украину с «зубастой козой».

«Украина всегда испытывала трудности с созданием мотивированной и надежной национальной армии. Хваленая украинская армия численностью 250 000 человек, переоснащенная, реорганизованная и модернизированная Североатлантическим альянсом, это бумажный тигр. Большая часть этой армии растворится», – выразил уверенность Andrew Clifford, передает РИА «Новости».

В свою очередь Gezhou считает, что США взяли на себя слишком много обязательств в конфликтах на востоке Украины, на Тайване, на Ближнем Востоке.

Тем временем George Cornell отметил, что американцам не нужна война с Россией, поскольку они не готовы сражаться за Украину. «А ваши дети пойдут туда воевать? Вы в своем уме?», – задал вопрос он.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел переговоры с делегацией Сената США на Галифаксском международном форуме по безопасности. Данилов при этом заявил, что Киев «не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ». 

Напомним, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 год. 



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