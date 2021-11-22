 

Запрещающий упоминание национальности преступника в СМИ законопроект внесли в Госдуму

22.11.2021, 8:36, Новости дня
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Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника, документ опубликован в электронной базе данных палаты.

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», – передает РИА «Новости» текст законопроекта.



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