Запрещающий упоминание национальности преступника в СМИ законопроект внесли в Госдуму
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Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника, документ опубликован в электронной базе данных палаты.
«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», – передает РИА «Новости» текст законопроекта.
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