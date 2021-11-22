Россиян предупредили о резких перепадах температуры

Резкие перепады погоды на грядущей неделе ожидаются в ряде регионов Сибири, на Урале и в Поволжье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Прогноз значительных отрицательных аномалий. Это Эвенкия в Сибири (10-11 градусов ниже нормы), минимальные значения 31-38 градусов ниже нуля. В центре Красноярского края аномалия минус 10 градусов, до минус 34 градусов в абсолютном значении. В Иркутской области аномалия до минус 7 градусов, морозы – до минус 30. На Чукотке на 10 градусов ниже нормы, там около 35-37 градусов мороза. В остальных регионах умеренная и теплая погода», – сказал РИА «Новости» синоптик.

Также, по его словам, резкое изменение погоды ждет Красноярский край: во вторник температура окажется на 10-12 градусов ниже нормы, а в среду – на 13-14 градусов выше нормы.

«Очень теплая погода, повышение на 20 градусов», – отметил Вильфанд.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, в середине недели резко похолодает в Поволжье и на Урале.

Ранее замдиректора по научной работе ФГБУ «Сочинский национальный парк» Борис Туниев заявил, что расцветающие в Краснодарском крае повторно растения и теплая осень в Сочи не являются аномалией.