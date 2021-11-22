Во Франции ужесточают ограничения для борьбы с пятой волной COVID-19

Новый виток пандемии в Европе привёл к возвращению строгих ограничений во многих департаментах Франции, пишет France 3. В преддверии рождественских каникул власти снова вводят масочный режим на улицах и усиливают проверку санитарных пропусков, а также приглашают уже привитых на повторную вакцинацию.

Здесь, в Ле-Туке, снова вернулся масочный режим на улицах, и Брижит Макрон, которая приехала сюда на выходные, показывает пример на торговых улицах. Таким образом, необходимо носить маски в центре города, по выходным и во время школьных каникул, охватывающих Рождество и Новый год. Такое возвращение масок вызвало неоднозначную реакцию.

ФРАНЦУЖЕНКА: Я как работник сферы здравоохранения могу только поддержать такие меры.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Когда не так уж людно, это немного раздражает. Из-за влажности маски промокают и всё такое, это не очень приятно.

Префектура департамента Орн также решила вернуть масочный режим в местах массового скопления людей. Давайте сделаем глубокий вдох перед тем, как отправиться в Ардеш. В этом департаменте самый высокий во Франции уровень заболеваемости, поэтому здесь усилили проверку санитарных пропусков.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Добрый день! Полицейская проверка, предъявите санитарные пропуска. И удостоверение личности, пожалуйста.

Эта посетительница хотела бы, чтобы контроль был ещё более жёстким.

ТРЕТЬЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Я считаю, что они должны проводить ещё более частые проверки, потому что люди не делают то, что должны.

Среди способов защиты, разумеется, значится и вакцина. Сюда, в центр вакцинации около Тулузы, приходят за первой и второй дозой, а также за третьей. Среди тех, кто старше 65 лет или попадает в группу риска, некоторые уже думают о следующей дозе.

МАРТИН БУАЙЕ, медсестра: Они часто задают вопрос, есть ли четвёртая прививка (смеётся), когда им снова надо будет проходить вакцинацию.

В то время как пятая волна по-разному затрагивает все страны Европы, Франция, возможно, окажется защищена немного больше.

ФИЛИПП АМУЙЕЛЬ, врач университетской больницы в Лилле (департамент Нор): В Австрии и Германии уровень вакцинации на 10 процентов меньше, чем во Франции, уровень естественного иммунитета у людей, которые переболели, меньше, чем во Франции, а меры предосторожности намного менее строгие — главным образом, у них нет санитарных пропусков.

Обеспокоенные новым витком эпидемии, власти Франции возвращают масочный режим на улице, усиленную проверку санитарных пропусков и расширяют применение бустерных доз.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2021 года.