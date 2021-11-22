Украина поставила себе в заслугу задержки с запуском «Северного потока – 2»

Задержка запуска «Северного потока – 2» – заслуга Украины, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Северный поток – 2» давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», – цитирует РИА «Новости» заявление Кулебы в эфире канала «Украина 24».

По словам Кулебы, официальный Киев, Евросоюз и Еврокомиссия будут и впредь требовать, чтобы «Северный поток – 2» подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС.

Он добавил, что Еврокомиссия и ряд стран Евросоюза убеждены, что для «Северного потока – 2» не должно быть никаких исключений из европейского законодательства.

«Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что «Северный поток – 2» должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы РФ не удалось превратить «Северный поток – 2» в северное оружие», – передает «Интерфакс» слова Кулебы.

Ранее Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к повышению цен на газ в Европе.

Напомним, в конце октября президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.