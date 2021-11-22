 

11-летнего мальчика наградили за видеоролики о собаках из приютов Нью-Йорка

22.11.2021, 7:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американское общество по предотвращению жестокости к животным (ASPCA) наградило 11-летнего Эвена Бизнаута за его усилия по спасению собак из приютов, рассказывает NBC. Эвен приходил читать книги животным, чтобы они научились взаимодействовать с человеком, а во время карантина создавал анимационные видео о собаках, которые помогают найти для них новый дом.

Рубрика «Хорошие новости сегодня»  о силе креативности и о том, как один мальчик трогательно использует её, чтобы помочь попавшим в беду собакам.

ЭВЕН БИЗНАУТ: «История о собаке-спасателе».

В нью-йоркских центрах по уходу за животными происходит нечто особенное.

ЭВЕН БИЗНАУТ: «Посмотри на это счастливое лицо — ему нужен дом».

11-летний Эвен Бизнаут делает всё возможное…

ЭВЕН БИЗНАУТ: «Однажды у меня появится любящая семья».

… чтобы наладить контакт с собаками, которые ждут, когда им найдут постоянный приют.

ЭВЕН БИЗНАУТ: Я пытаюсь читать собаке и общаться с ней, чтобы когда к ней подойдёт человек, она не боялась и не гавкала и просто чувствовала себя спокойно.

Он начал читать собакам два года назад, однако с тех пор его сострадание и креативность превратились в нечто намного большее.  

ЭВЕН БИЗНАУТ: Кажется, я начал делать видео, когда мы были на карантине.

Во время пандемии он рисовал, озвучивал и публиковал анимационные ролики, чтобы помочь собакам из приюта найти семью.

СОБАКА: Я очень люблю играть.

ЭВЕН БИЗНАУТ: Я посмотрел на своих собак и в то же мгновение подумал: что если бы собаки могли говорить? И они могли рассказать свою настоящую историю?

Он создал пародии, в которых рассказывал о собаках и их характере, используя свой голос…

ДРУГАЯ СОБАКА: Жить в приюте мне нелегко.

… и воображение. Эвен опубликовал в интернете около 40 таких историй — например, о трёхлетнем Мистере…

МИСТЕР: Я просто милый простоватый парень, который хочет стать твоей единственной собакой.

… или однолетнем Броско:

БРОСКО: Мне всего лишь нужен правильный человек или человеки, которые поймут меня.

А этого красавца зовут Натс. Видео привлекли внимание Ника Парка, который в прошлом году взял себе девятилетнего питбуля Николса.

НИК ПАРК: Я бы хотел передать ему сообщение и просто сказать: Эвен, то, что ты делаешь, это так круто! Ты находишь дом для этих собак по крайней мере, ты нашёл дом для Николса. И это его постоянный приют, мы будем ухаживать за ним до старости.

Самоотверженность Эвена позволила ему выиграть награду Американского общества по предотвращению жестокости к животным (ASPCA) в номинации «Ребёнок года».

ЭВЕН БИЗНАУТ: «И однажды появилась молодая пара…»

АЛЕКСАНДРА СИЛВЕР, сотрудница центров по уходу за животными в Нью-Йорке: Здорово, что у нас есть такой ребёнок, как Эвен, который привлекает внимание, говорит другим жителям: «Эй, тут есть такие классные собаки, которых можно взять в семью». Он также показывает другим детям, что они могут изменить мир к лучшему в этом он действительно преуспел.

Дата выхода в эфир 21 ноября 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / “Віч-на-віч”. Tvorchi показали в новом видео поцелуй с девушкой-голограммой. Видео

21.08 / США выступили против заседания СБ ООН по Ирану

13.07 / “Аня опять в положении”, “Кажется, кто-то пошел за четвертым”. Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности

04.01 / Определены группы риска по утечке личных данных

18.12 / Лавров ответил на жалобы главы МИД Украины на нежелание с ним общаться

18.10 / В ОАСК оспорили приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса

16.11 / Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить

19.09 / Помпео раскритиковали за посягательство на независимость Бразилии

23.04 / В Украине ежедневно регистрируют около 570 сообщений о домашнем насилии – Офис генпрокурора

02.08 / “Поменьше говорить, будет лучше”. Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после почти 40 дней комы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика