Анонсирована встреча Путина с лидерами Сербии и Палестины

Президент РФ Владимир Путин намерен на следующей неделе провести переговоры с лидерами Сербии и Палестины Александром Вучичем и Махмудом Аббасом, а также примет главу ФНС Даниила Егорова, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Отмечается, что Путин проведет совещание с кабмином, заседание совета безопасности РФ и несколько телефонных разговоров, передает РИА «Новости».

Ранее Сербия поблагодарила Россию за возможность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Предстоящая встреча будет уже 19-й по счету за последние семь лет.