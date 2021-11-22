 

Анонсирована встреча Путина с лидерами Сербии и Палестины

22.11.2021, 6:52, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин намерен на следующей неделе провести переговоры с лидерами Сербии и Палестины Александром Вучичем и Махмудом Аббасом, а также примет главу ФНС Даниила Егорова, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Отмечается, что Путин проведет совещание с кабмином, заседание совета безопасности РФ и несколько телефонных разговоров, передает РИА «Новости».

Ранее Сербия поблагодарила Россию за возможность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Предстоящая встреча будет уже 19-й по счету за последние семь лет.



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