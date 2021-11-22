Назвавший Крым российским Радев победил на выборах президента Болгарии
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Действующий президент Болгарии Румен Радев одержал победу на выборах главы государства, его соперник Анастас Герджиков признал поражение.
ЦИК Болгарии сообщил, что по результатам обработки 99,7% бюллетеней Радев набирает во втором туре 66,69% голосов избирателей, Герджиков – 31,83%. Явка избирателей составила 24,12%. Вместе с Радевым побеждает Илияна Йотова, которая баллотировалась на пост вице-президента, передает РИА «Новости».
Ректор Софийского университета Герджиков признал, что «Румен Радев и Илияна Йотова побеждают с большим преимуществом». Он поздравил их и выразил надежду, что Радев и Йотова «выполнят свои обещания», а пессимистические прогнозы самого Герджикова о ситуации в стране «не сбудутся», передает ТАСС.
Напомним, президент Болгарии Румен Радев в ходе дебатов назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны. Позже Радев заявил, что в его позиции по Крыму «нет никакой драмы». «Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – сказал он. Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.
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