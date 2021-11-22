Назвавший Крым российским Радев победил на выборах президента Болгарии

Действующий президент Болгарии Румен Радев одержал победу на выборах главы государства, его соперник Анастас Герджиков признал поражение.

ЦИК Болгарии сообщил, что по результатам обработки 99,7% бюллетеней Радев набирает во втором туре 66,69% голосов избирателей, Герджиков – 31,83%. Явка избирателей составила 24,12%. Вместе с Радевым побеждает Илияна Йотова, которая баллотировалась на пост вице-президента, передает РИА «Новости».

Ректор Софийского университета Герджиков признал, что «Румен Радев и Илияна Йотова побеждают с большим преимуществом». Он поздравил их и выразил надежду, что Радев и Йотова «выполнят свои обещания», а пессимистические прогнозы самого Герджикова о ситуации в стране «не сбудутся», передает ТАСС.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев в ходе дебатов назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны. Позже Радев заявил, что в его позиции по Крыму «нет никакой драмы». «Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – сказал он. Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.