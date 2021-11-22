 

Мэр Владивостока помог толкать буксующую машину местной жительницы

22.11.2021, 6:52, Новости дня
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Опубликована видеозапись того, как мэр Владивостока Константин Шестаков помог местной жительнице, машина которой в гололед не смогла подняться в горку.

На видео Шестаков и еще трое мужчин толкают иномарку. В пресс-службе главы города пояснили, что «это машина местного жителя». Управлявшая автомобилем девушка «не смогла подняться» в горку «на летней резине». Шестаков увидел это «на объезде по пути в штаб», передает РИА «Новости».

«Мы сейчас помогли девушке, которая не могла подняться в подъем на (улице) Нейбута. Посмотрели – резина летняя», – рассказал сам мэр, призвав тех, кто тоже еще не «переобулся», остаться дома.

В Приморье действует штормовое предупреждение из-за снежного циклона. Вечером воскресенья во Владивостоке начался дождь со снегом, утром понедельника идет сильный дождь со снегом, на дорогах образовалась ледяная каша.



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