Ученые рассказали, как изменение климата может повлиять на мир в грядущие века

Сочетая моделирование климата с искусством, исследователи предвидят более жаркое будущее к 2500 году, которое может преобразовать ландшафты по всей Земле, например, на Индийском субконтиненте. Об этом пишет портал SceinceNews.

Трудно представить, как могла бы выглядеть Земля в 2500 году, но сотрудничество между наукой и искусством открывает тревожное представление о том, как текущее изменение климата может превратить знакомую местность в инопланетные ландшафты в течение следующих нескольких столетий.

Ученые говорят, что специалистам необходимо продвигать климатические прогнозы далеко за пределы общепринятого ориентира 2100 года. По словам Кристофера Лиона из Университета Макгилла в Монреале, прошло пятьдесят лет с тех пор, как были сделаны первые климатические прогнозы, которые установили эту далекую цель на 2100 год. Эта дата уже не за горам, и последствия выбросов парниковых газов, произведенные в прошлом и настоящем, будут сказываться на природе веками.

Чтобы представить себе, как может выглядеть этот мир будущего, исследователи рассмотрели три возможные траектории изменения климата — низкие, умеренные и высокие выбросы, которые использовались в прошлых отчетах Межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата — и спрогнозировали изменения вплоть до 2500.

Команда сосредоточила особое внимание на воздействии на цивилизацию: теплового стресса, неурожаев и изменений в землепользовании и растительности. Для всех сценариев, кроме сценария с наименьшими выбросами, который примерно соответствует правилам ограничения глобального потепления, утвержденным Парижским соглашением 2015 года, средняя глобальная температура продолжает повышаться до 2500.

При сценарии с самыми высокими выбросами температура повысится примерно на 2,2 градуса Цельсия к 2100 году и примерно на 4,6 градуса Цельсия к 2500 году. Это приведет к серьезной реструктуризации биомов мира.