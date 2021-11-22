Глава МИД Франции назвал Россию «невыносимым соседом»

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил в эфире RTL, что РФ бывает «порой невыносимым соседом», но с ней необходимо сохранять диалог ради общих интересов.

«Россия – прежде всего сосед. Это реальность, но география упряма, как вы знаете, а РФ не высказала своего намерения «переезжать». Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями, поэтому нужно искать способы действовать вместе на благо общих интересов… Поэтому в любом случае надо продолжать разговаривать с этим соседом», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, именно по этой причине на прошлой неделе состоялась встреча глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате «2+2».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2+2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России.