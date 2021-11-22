Украина обсудила с США Россию и обещала не допустить «повторения 2014 года»

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел переговоры с делегацией Сената США на Галифаксском международном форуме по безопасности, информирует СНБО.

СНБО сообщил, что на переговорах «особое внимание» уделили вопросу «скопления войск» РФ на «украинской границе». Данилов при этом заявил, что Киев «не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ», передает ТАСС.

Он поблагодарил США «за оказанную помощь, в частности в военной сфере», отметив, что «настоящую поддержку и помощь не всегда можно измерить деньгами». По словам Данилова, «совместные военные учения и работа иностранных военных инструкторов на Украине в дополнение к снабжению оружием и противодействию в информационном пространстве позволяют получить кумулятивный эффект».

Напомним, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.