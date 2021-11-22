 

Зеленскому не нужны западные представители для встречи с Путиным – политолог Рар

22.11.2021, 5:56, Разное
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Украинский президент Владимир Зеленский не раз изъявлял желание встретиться с российским главнокомандующим Владимиром Путиным. Многие политологи сходятся во мнении, что для проведения подобного мероприятия на данный момент нет необходимого контекста, а также повестки.

Деятели высказываются в пользу версии о том, что лидерам двух стран пока что нечего обсуждать, поскольку их позиции не предполагают каких-либо компромиссов. При этом некоторые эксперты полагают, что прямой диалог смог бы положить начало решению затянувшегося внешнеполитического кризиса.

Немецкий политолог Александр Рар убежден, что Зеленскому следует встретиться с Путиным до 2024-го года, когда президентский срок украинского лидера подойдет к концу. При этом Незалежной для этого не нужны западные представители, подчеркнул специалист.

Рар отметил, что Украина является самодостаточной страной, у которой должна быть воля для того, чтобы поддерживать взаимоотношения с соседями без внешнего вмешательства. Эксперт допустил, что в действительности у Путина с Зеленским может получиться сложный разговор, который не даст желаемого результата, но попытка того стоит.



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