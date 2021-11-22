QR-вход

Снова возник вопрос, кто пройдет в Государственную Думу.

Петр Саруханов / «Новая газета»

С этим ковидом дело идет к тому, что QR-код станут требовать перед вратами рая. Не привит — возвращайся домой, иди в поликлинику и вакцинируйся. И не вздумай, грешным делом, принести фальшивую справку. Здесь все-таки рай, а не Российская Федерация.

А что в нашей Федерации? Некоторые строгости у дверей неожиданно распространились на Государственную Думу. Депутатов и всех посетителей впредь собираются пускать сюда только по QR-коду. Даже представителей правительства и Кремля. «Надо начинать с себя!» — пояснил спикер Вячеслав Володин, очевидно, имея в виду все органы власти. И тут радует даже не «с себя» (то есть с них), а «начинать». И впрямь что-то долго не начинали, хотя уже три волны ковида прокатились.

Интересно, как начнут. Воображение рисует солдата в шинели с винтовкой. Как в фильмах про Октябрьскую революцию: проходят сосредоточенные депутаты и накалывают на штык справки о вакцинации и выписки из истории болезни.

«Стой! — вдруг кричит солдат и клацает затвором. — Какой «Пфайзер»? Куда прешь, контра?»

Нет, наверное, все будет не так. Одномандатники станут добросовестно предъявлять смартфоны и бумаги с печатями, а остальные будут проходить в Думу по партийным спискам. Возможно и такое дополнительное решение: пятеро из начала списка уколются и при необходимости будут уступать свои места в зале заседаний избежавшим прививки товарищам по партии.

Кстати, о партиях. Как ранее подчеркивал Вячеслав Володин, самый большой процент непривитых во фракции КПРФ — аж 36,8. И что же получается?

С точки зрения нашей власти, коммунисты в последнее время наговорили что-то лишнее, хотя оппозиционерами и тем более диссидентами их никто не назовет. Так теперь они в Думе станут числиться ковид-диссидентами.

Поэтому две трети фракции КПРФ — в зал заседания, остальных — в мавзолей. Пусть лишний раз сходят к вождю — ему, единственному в стране, никакой вирус не навредит. Ну и отдельно придется решать вопрос: пускать или не пускать депутата Р. (фамилия редакции известна). Это зависит от того, с ружьем он придет или без ружья.

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Все это очень сложно, и вряд ли меры предпринимаются для того, чтобы перекрыть вход в Думу для неугодных. Если бы ставилась такая задача, то справиться с ней можно было бы проще. Могли поручить это дело не охране и бюро пропусков, а Центризбиркому. Тогда уж точно никто нежелательный в Думу не прошел бы.

На пленарном заседании Госдумы. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Как бы там ситуация с пропусками в Российский парламент ни сложилась, нам простительно думать о ней в последнюю очередь. Думать приходится о том, что поближе, а тут ситуация гораздо тревожнее. В стране, где не прививаются ни экономические идеи, ни демократические, ни подлинно патриотические, да и вообще никакие, мы хотим, чтобы прививались ее жители. От страшной болезни. Для собственного же блага. Ковид свирепствует, сроки победы над ним то и дело отодвигаются, и какие уж тут проблемы в Думе. Депутат, можете о нем не беспокоиться, с QR-кодом или без него — войдет куда захочет. Даже дважды в одну реку.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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