 

В Индии из-за наводнения погибли 29 человек

22.11.2021, 5:04, Новости дня
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В результате наводнения в юго-западном индийском штате Андхра-Прадеш 29 человек погибли и более 100 пропали без вести, сообщили власти штата.

«Число погибших выросло до 29, затоплены 1316 деревень. В связи с большой вероятностью осадков правительство штата перешло в режим ожидания», – сообщил представитель властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на India TV.

Напомним, в июле на западе Германии объявляли режим военной катастрофы: с 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт.



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