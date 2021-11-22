 

Военный лидер Судана и отстраненный премьер подписали политическое соглашение

22.11.2021, 4:10, Новости дня
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Глава Суверенного совета Судана Абдель Фатах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок подписали политическое соглашение, предусматривающее его возвращение на пост.

Соглашение предусматривает отмену решения об отстранении Хамдока с должности премьер-министра. Церемонию подписания соглашения в эти минуты из Дворце Республики – резиденции суданских лидеров в Хартуме – транслирует государственное телевидение страны, передает РИА «Новости».

Как сообщил Хамдок, подписанное политическое соглашение между военными и гражданскими силами в Судане исправляет проблемы переходного периода. Он также добавил, что «интересы Судана для него превыше всего».

Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политзаключенных в стране.

Напомним, военные задержали несколько министров, члена cуверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума, премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест.

После отказа премьера поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.

Председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске cуверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан.

Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом.

Позже отстраненный от власти военными премьер-министр Судана Абдалла Хамдук дал согласие возглавить новое правительство страны.



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