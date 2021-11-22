 

Цена нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель

22.11.2021, 4:10, Новости дня
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Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,69% и опустилась ниже 78 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена на Brent снижалась до 77,93 доллара за баррель, впервые с 1 октября опустившись ниже 78 долларов. Цена WTI опускалась до 75,19 доллара за баррель (минус 0,56%), передает РИА «Новости».

Напомним, США строят планы вместе с Китаем сбить цены на нефть путем распечатывания стратегических запасов в противовес России, Саудовской Аравии и остальным членам ОПЕК+, которые повышают квоты, но неспешно, удерживая нефтяные цены на высоких уровнях.



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