Цена нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,69% и опустилась ниже 78 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена на Brent снижалась до 77,93 доллара за баррель, впервые с 1 октября опустившись ниже 78 долларов. Цена WTI опускалась до 75,19 доллара за баррель (минус 0,56%), передает РИА «Новости».

Напомним, США строят планы вместе с Китаем сбить цены на нефть путем распечатывания стратегических запасов в противовес России, Саудовской Аравии и остальным членам ОПЕК+, которые повышают квоты, но неспешно, удерживая нефтяные цены на высоких уровнях.