Мнение: “Ну, погоди” 2021

Минутка кринжатины от отечественных творцов.. Новые серии "Ну, погоди!".

Судя по количеству дизлайков, авторы безусловно будут рады тому, что Ютуб их скоро отключит.

Сам же "новый взгляд" графически выглядит приветом из конца нулевых, начала 10х.

Киностудия «Союзмультфильм» показала обновлённого Зайца из «Ну, погоди!» Как 26 октября сообщила генеральный продюсер Юлия Осетинская, «важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией». Поэтому герою решили не менять цвет глаз и оставить их голубыми.

«Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца — в противовес ему — по контурам мягкий, округлый — это с одной стороны очень милый персонаж, но не без присущих ему «хитринки» и «находчивости»», — сказал директор студии Борис Машковцев. Его слова приводит пресс-служба. До этого представители «Союзмультфильма» описывали персонажа как «современного мальчика-хорошиста». Озвучивать его будет шоумен Дмитрий Хрусталёв. Напарником актёра станет Гарик Харламов, выбранный для озвучания Волка. Того одели в майку, тренировочные штаны и кеды и отобрали у него сигареты.

Сценарист и писатель Феликс Кандель, работавший над первыми выпусками «Ну, погоди!», комментируя такие изменения, заявил, что готов бы был заплатить «Союзмультфильму», только чтобы с персонажами «не делали ничего». Он посоветовал аниматорам «придумать собственные образы», а не осовременивать старые.

Сейчас студия планирует снять полнометражный нерисованный фильм про Чебурашку, не меньше чем за 600 миллионов рублей. Тем временем классический «Чебурашка», как и другие мультфильмы «Золотой коллекции», исчез с YouTube-канала студии и появился на видеосервисе Premier.

https://vott.ru/entry/598571?cid=6960457 – цинк

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