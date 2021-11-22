 

Мнение: “Ну, погоди” 2021

22.11.2021, 3:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минутка кринжатины от отечественных творцов.. Новые серии "Ну, погоди!".

Судя по количеству дизлайков, авторы безусловно будут рады тому, что Ютуб их скоро отключит.
Сам же "новый взгляд" графически выглядит приветом из конца нулевых, начала 10х.

Киностудия «Союзмультфильм» показала обновлённого Зайца из «Ну, погоди!» Как 26 октября сообщила генеральный продюсер Юлия Осетинская, «важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией». Поэтому герою решили не менять цвет глаз и оставить их голубыми.

«Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца — в противовес ему — по контурам мягкий, округлый — это с одной стороны очень милый персонаж, но не без присущих ему «хитринки» и «находчивости»», — сказал директор студии Борис Машковцев. Его слова приводит пресс-служба. До этого представители «Союзмультфильма» описывали персонажа как «современного мальчика-хорошиста». Озвучивать его будет шоумен Дмитрий Хрусталёв. Напарником актёра станет Гарик Харламов, выбранный для озвучания Волка. Того одели в майку, тренировочные штаны и кеды и отобрали у него сигареты.

Сценарист и писатель Феликс Кандель, работавший над первыми выпусками «Ну, погоди!», комментируя такие изменения, заявил, что готов бы был заплатить «Союзмультфильму», только чтобы с персонажами «не делали ничего». Он посоветовал аниматорам «придумать собственные образы», а не осовременивать старые.

Сейчас студия планирует снять полнометражный нерисованный фильм про Чебурашку, не меньше чем за 600 миллионов рублей. Тем временем классический «Чебурашка», как и другие мультфильмы «Золотой коллекции», исчез с YouTube-канала студии и появился на видеосервисе Premier.

https://vott.ru/entry/598571?cid=6960457 – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Бизнес на клевете: как телеграм-каналы лгут и вымогают деньги

22.12 / Власти не обнаружили пресную воду под Ялтой

11.01 / Мнение: Как правильно жить на удалёнке

18.10 / Секс без просвета

23.10 / Мнение: “Союзпечать №3-5”

29.06 / Топовые смартфоны Xiaomi в 2021 году окажутся дороже нынешних флагманов

18.06 / А сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом!

09.09 / Бледанс и Малиновская сели на таблетки, чтобы стать стройнее

29.04 / Мнение: Опасные штаты, провальный Оскар и жизнь в американской провинции

29.10 / На Ленинградском проспекте в Москве высадили почти 500 деревьев и больше трех тысяч кустарников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика