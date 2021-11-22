Экс-тренер сборной Украины по футболу Шевченко дебютировал с поражения в итальянской Серии А

Матч против “Ромы” был первым для Шевченко в качестве тренера “Дженоа”.

Дебют украинскому тренеру испортил другой дебютант – 18-летний форвард “волков” Феликс Афена-Гьян. Нападающий из Ганы вышел на замену на 74-й минуте матча, а на 82-й и 94 минутах поединка забил два мяча в составе “Ромы”.

Видеообзор матча опубликован на YouTube-канале Серии А.

После 13-ти сыгранных матчей в активе “Дженоа” девять набранных очков, команда из Генуи занимает 18-е место (третье с конца) в турнирной таблице чемпионата Италии, отмечается на сайте Серии А.

Контекст:

“Дженоа” объявила о назначении Шевченко 7 ноября. На должности главного тренера Шевченко заменил Давида Баллардини, возглавившего команду в конце 2020 года.

10 ноября “Дженоа” представила Шевченко в качестве нового главного тренера команды. Главная цель перед “Дженоа” – сберечь прописку в Серии А на следующий сезон, отметил наставник.

До “Дженоа” Шевченко тренировал сборную Украины (с июля 2016 года). Под руководством наставника сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

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