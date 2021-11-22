 

Задержанный в Петербурге людоед признался, что «любит убивать людей»

22.11.2021, 3:16, Новости дня
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СМИ рассказали о 23-летнем петербуржце Егоре К., который признался, что совершил убийство, желая попробовать на вкус человеческое мясо. Он был задержан после ДТП, в результате которого из багажника машины выпал труп другой жертвы с почти отрезанной головой.

Все трое задержанных после ДТП признались в убийстве. Во время следственных действий по этому делу и допроса оперативниками Егор К. заявил: «Я, вообще, люблю убивать людей». Он отметил, что «того, в Сосновке я, кстати, зря убил». По его словам, убитый «невкусный оказался».

Петербуржец признался, что несет ответственность за известное убийство в парке «Сосновка» в Выборгском районе в сентябре 2020 года. Тогда нашли тело 38-летнего биржевого брокера с множественными ножевыми ранениями живота, шеи и рук. 

На Егоре К. решили расстегнуть наручники, чтобы он охотнее шел на контакт, но мужчина закричал: «Что вы делаете?! Если на меня найдет и я на вас прыгну, то загрызу!». В ответ его поблагодарили за искренность и наручники застегнули уже за спиной.

Издание приводит показания мужчины, «занесенный на протокол примерно так»: «Я давно хотел убить человека, чтобы попробовать его на вкус. Но не решался это сделать, так как было страшно. Точно не помню, но примерно в конце сентября прошлого года я решился». Егор К. рассказал, что «взял нож, рюкзак и пошел на охоту в парк Сосновка, так как там нет видеокамер и мало ходит людей». Он выбрал жертву, «пошел за ним», «подошел сзади и ударил его ножом в шею». Мужчина, на которого напал Егор К. «стал сопротивляться», тогда нападавший «ударил его в область шеи еще примерно десять раз», а после «распотрошил ему шею и попробовал кровь и мясо на вкус». Убийца сообщил, что «мясо было трудно отрезать, так как нож был тупой, а жилы» ему «не понравились».

«Перед тем, как спрятать тело в трубу, я отрезал ему язык. Когда я приехал в квартиру на Богатырском проспекте, где тогда жил, я нашинковал язык и долго варил его в кастрюле с маслом. Когда язык сварился, я его попробовал, но он мне не понравился. Наверное, другая часть тела мне бы понравилась», – сказал он.

Егор К. родился в Санкт-Петербурге, жил с родителями и бабушкой в коммуналке, последнее место обитания – чердак, где его и задержали. О том, что где-либо работал, информации нет. «Судя по странице «ВКонтакте», К. интересовали и «анархо-примитивизм», и эликсиры бессмертия. Из музыки – натурально психоделика. Из подписок – от «Публичной антропологии» до «Халтуры в Санкт-Петербурге», – информирует издание. Отмечается, что «в друзьях» у мужчины был отмечен «второй задержанный», который «примечателен разве что татуировками на лице, а приехал из Луганска и жил у третьего – кто вел машину на «Сортавале».

После подписания протокола Егор К. заплакал, так как, по его словам, зря убил и съел жертву. После этого он перестал плакать и «похвастался – полицейские «всякими» убийствами занимаются, а на него никто и не подумал». Он также поставил подпись под заявлением: «Мне стало немного страшно, но через сутки я отпустил эту ситуацию и стал жить, как обычно. В содеянном не раскаиваюсь. С моих слов записано верно, мною прочитано. Замечаний и пояснений нет».

20 ноября произошло ДТП на трассе «Сортавала». Автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник. Из багажника машины выпал труп. Трое мужчин скрылись с места ДТП, но позднее были задержаны. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана, бизнесмен Аркади Казинян. По предварительным данным, двое подозреваемых убили его, а затем позвали третьего, чтобы вывезти тело, так как сами были пьяными. Причиной совершенного преступления стало то, что погибший несколькими днями ранее якобы избил одного из подозреваемых.



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