 

Врач оценил связь потери обоняния и половой дисфункции

22.11.2021, 3:16, Новости дня
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Потеря или искажение обоняния отражается на здоровье всего орагнизма, в том числе влияет и на либидо, сообщил главный отоларинголог по СЗФО, заслуженный врач Сергей Рязанцев. Отметим, что потери обоняния – один из симптомов коронавируса.

При потере обоняния, по словам Рязанцева, «возникают проблемы с аппетитом, перевариванием пищи, нарушается либидо». Он отметил, что обоняние тесно связано с сексуальной системой, но этот вопрос во многом спекулятивный. Рязанцев подчеркнул, что «человек – не собачка, у человека в сексуальной сфере очень большое влияние оказывает вторичная система», в связи с чем даже потеря 100% обоняния «крайне редко ведет к половой дисфункции», передает РБК.

Вопрос потери обоняния при COVID-19 не до конца изучен, сказал врач, добавив, что речь идет, скорее всего, о «поражении самого обонятельного нерва или подкорковых структур». «Что для нас непонятно – то, что это явление обратимо, причем практически в ста процентах случаев. То есть нет пока еще зарегистрированных случаев стопроцентной потери обоняния навсегда», – сказал врач.

Он рекомендовал восстанавливать обоняние с помощью обратной биологической связи, «регулярно тренироваться на распознавание знакомых приятных запахов, желательно, не содержащих спирт». В качестве возможных примеров Рязанцев назвал «розу, апельсин, кофе», их нужно «нюхать, вспоминая запах». По его словам, «происходит такая же тренировка, как после тяжелого постельного режима тренируем нашу мышечную систему».

Напомним, во время опытов на сирийских хомячках ученые выяснили, что проникновение коронавируса в обонятельный эпителий мозга сопровождается развитием долгосрочных нарушений в тех регионах мозга, которые связаны с работой сознания. Коронавирус также может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга при попадании в организм через нос.



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