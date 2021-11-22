Мнение: Израиль. Полная победа!

Удивляюсь, что разнообразная, но неизменно прогрессивная общественность, которая горазда на всякие “позитивные сенсации” и обычно выискивает их с лупой везде, где только можно – почему-то полностью умалчивает о героической и фундаментальной победе израильского народа (совместно, конечно же, с компанией Пфайзер) над чудовищным ковидом. Нет, в самом деле – почему нигде нет победных реляций? Цифры-то, о которых рапортует официальная израильская статистика, действительно феноменальные.

Я иногда, чисто любопытства ради, проглядываю ковид-статистику по странам. Вот и сегодня вдруг подумал – “что-то я давненько не заглядывал к друзьям-евреям. Как они там? Поди, изнемогают в борьбе с невероятной пандемией”? Ну и кликнул на статистику по Яндексу.

И что думаете? Судя по цифрам, ковида в Израиле просто уже НЕТ. Всё, аллес. Отмучались! Ничего нет – ни смертей, ни заражений. За последние три (!) дня – 18,19,20 ноября – количество смертей от ковида в день – ноль. За неделю с 13 по 20 ноября, то есть с субботы до субботы (символично!) – набралось 5 дней из 8, когда смертей от ковида НЕ БЫЛО. Вообще.

Ну и про количество заражений говорить не приходится. 20 ноября – 360 заражений. 13 ноября – 295. Всё, ковид исчез. Разница с Россией, в пересчете на душу населения – на порядок, т.е. в 10 раз.

А ведь еще совсем недавно все было совсем не так. 8 сентября, менее 3 месяцев назад, в Израиле было зафиксировано 21 тысяча “заражений” за день. Сравним с 295 13 ноября. Разница в 70 (!!) раз. Каково?!

И даже весь мировой медийный ковид-интернационал об этой “сокрушительной победе” почему-то не трубит. Прифигели, видимо, даже там – не знают, что сказать. 70-кратное падение статистики “заражаемости” за 2 месяца (с 8 сентября по 13 ноября) в одной отдельно взятой стране. Это КАК?? 8 сентября – 56 смертей за день, 18-20 ноября – НОЛЬ.

Мне скажут, что весь “секрет израильского чуда” якобы в “высоком уровне вакцинации населения”. Но, во-первых, уровень “вакцинированности” в Израиле отнюдь не выдающийся – 67%, это всего лишь 41-е место в мире. И к тому ж в мире ПРЯМОСЕЙЧАС есть довольно много государств с таким же или сравнимым уровнем проколотости, и с таким же примерно населением, как в Израиле – 9-10 млн. чел. Сравнивать легко и приятно.

Вот, например, Хорватия. Отвакцинировано 45% (меньше, чем в Израиле, но больше, чем в России). Численность населения почти такая же. У них последние дни – около 6 тыс. заражений в сутки, смертей в день – 65! Отличается от 300 заражений в день и 0 смертей? Но, может, все дело в вакцинации?? Трудно поверить, но, может, 22% “лишних” вакцинированных в Израиле дают такой эффект?

Как бы не так!

Вот Австрия. Австрия сейчас на слуху из-за драконовских мер, которая она принимает “в связи с обострившейся ковид-обстановкой”. Но населению они с Израилем почти одинаковы (8,9 и 9,2 млн.), по уровню вакцинации… идут в таблице друг за другом! Израиль – на 41 месте в мире, Австрия – на 42-м. И при этом: в Австрии 15 тыс. заражений в день, умирает в день от 40 до 60 человек. Сравним за последнюю неделю: Израиль отчитался о 14 умерших за неделю, в Австрии за эту же неделю – 352. Т.е. разница по смертности – в 20 (двадцать!) с лишним раз. То-то австрийцы впали в неадекват…

Хотя вру – есть ведь еще Чехия. Вот где реальная (если верить статистике) ЖЕСТЬ! Уровень вакцинации – 59%. Население чуть поболе, чем в Израиле, но ненамного – 10,7 млн. Показатели “эпидемии” последних дней: в день – до 23 тысяч (!) “заражений”, смертей 20 ноября – 126. За последние 8 дней – 650. То есть разница с Израилем – всего в каких-то… 46 раз (лучше бы, конечно, в 146).

Однако самый, пожалуй, разительный контраст с Израилем – Венгрия. 9,7 млн. человек, центр Европы, уровень вакцинации там такой же, как в Чехии – 59% (всего 8% разницы с Израилем). В Венгрии статистика ковида настолько ужасающая (во всяком случае на бумаге, в официальных сводках) – что там премьер Орбан даже вбросил на днях лозунг в духе Че Гевары – “Прививки или смерть!” Статистика: 15 ноября в Венгрии было зафиксировано 21 тыс. заражений в день (в 70 раз больше, чем в Израиле сейчас), смертность – примерно 160 в день. Посчитаем, сколько умерло в Венгрии за ту же самую неделю, с 13 по 20 ноября – охереем: Израиль – 14, Венгрия – 913. Почти такая же, 70-кратная разница в числе смертей от ковида при почти одинаковом населении!

В связи с этим – вопрос: что же на самом деле происходит сейчас в Израиле? Что они делают такого, чего не делают Австрия, Венгрия, Хорватия и Чехия? Про вакцинацию не говорите – в Австрии “уколото” столько же, в Венгрии и Чехии немногим меньше, Хорватия тоже в плане привитости отнюдь не Украина.

Невольно, при всем уважении к израильской нации, приходит в голову единственное правдоподобное объяснение – из анекдота:

– Мой сосед говорит, что он может в 40, а то и в 70 раз лучше меня!!

– Ну и вы тоже говорите…