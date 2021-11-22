В ДТП в Таганроге погибли три человека

В результате столкновения трех автомобилей в Таганроге погибли три человека, среди которых 14-летний мальчик, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

«Водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Даф» под управлением водителя 1988 года рождения. После чего с автомобилем ВАЗ-2107 допустил столкновение автомобиль «Лада-Гранта», движущийся в попутном направлении, под управлением водителя 1968 года рождения. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры ВАЗ-2107», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в числе погибших неустановленная женщина 50-60 лет и 14-летний мальчик.

В ведомстве добавили, что по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Накануне после столкновения BMW, Volvo и Mercedes на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.