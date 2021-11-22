В Киеве заявили, что в случае со статьей Bellingcat госизмены чиновников не было

Издание Bellingcat (признано в РФ иноагентом) в своем расследовании о спецоперации по задержанию 33 россиян в 2020 году не установило никаких фактов утечки информации из офиса президента, сообщил в эфире телеканала «Дом» представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

«Того резонанса, который прогнозировали наши политические оппоненты, не произошло. Потому что ни расследование Bellingcat, ни расследование Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины не установило факт государственной измены со стороны высших должностных лиц украинского государства. Есть некие факты из действительности, которые наши политические оппоненты пытались очень сильно исказить… Но еще раз подчеркну: Bellingcat и следственная комиссия факта госизмены, факта утечки информации из офиса президента точно не установили», – цитирует его РИА «Новости».

Напомним, в расследовании признанного в РФ иноагентом издания Bellingcat, раскрывшего детали истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», сообщалось, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась.