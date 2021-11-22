 

Проститутки в Сызрани начали требовать у клиентов QR-коды

22.11.2021, 2:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сызрани работницы сферы секс-услуг требуют от клиентов QR-коды о вакцинации против коронавируса, сообщают местные СМИ со ссылкой на «представительниц отрасли».

Местная телекомпания КТВ-ЛУЧ заявила, что о новом требовании ее корреспонденту сообщили сами женщины в телефонном разговоре. «Я сама сделала прививку и у клиентов заранее спрашиваю наличие сертификата о вакцинировании. Зачем мне рисковать? Потом лежи, задыхайся. Здоровье не купишь», – приводит телекомпания слова «30-летней Алины».

На вопрос о том, как «проверяют принадлежность QR-кода именно этому клиенту», корреспонденту ответили, что «паспортов не просят и на этом прекратили телефонный разговор». «Напомним, что проституция осуждается обществом и пресекается законом», – пишет КТВ-ЛУЧ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / В Японии представлена методика перемещения предметов при помощи звуковых волн

15.10 / Компании ТЭК раскрыли методы взаимодействия с молодежью

24.07 / Российский пилот раскритиковал перехват гражданского лайнера истребителем ВВС США

03.06 / Рубль незначительно вырос к доллару и евро

24.10 / Эксперт разоблачил обвиняющий военных в экологическом инциденте на Камчатке ролик

21.02 / Акунин: Навальный выйдет на свободу не раньше, чем на свободу выйдет Россия

13.11 / Саакашвили голодает 44-й день. Ясько встретилась с ним в тюремной больнице

03.04 / ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе

02.10 / Принятый с нарушениями закон об олигархах ухудшит отношения Украины с Западом – нардеп от “Европейской солидарности”

16.11 / Американская вакцина от COVID-19 Moderna показала эффективность в 94,5%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика